Nuovi parcheggi in arrivo all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Lo rende noto la stessa azienda ospedaliera: l’area interessata è quella nord-ovest.

I lavori sono partiti e l’obiettivo è «rispondere alla carenza cronica di posti auto dovuta anche ai numerosi cantieri in corso all’interno del complesso ospedaliero. Rappresenta un ulteriore passo nel processo di restyling delle aree esterne già avviato nei mesi scorsi».

Nel dettaglio il progetto prevede il livellamento di una porzione di terreno scoscesa, la posa in opera di guard-rail in legno a protezione degli autoveicoli e la realizzazione di un sottofondo in stabilizzato certificato. I lavori avranno una durata prevista di 35 giorni. Il Rup è l’ingegnere Nazareno Claudiani con il supporto del direttore dei lavori, il geometra Fabio Fazi. La supervisione è del direttore facente funzioni della struttura complessa tecnico patrimoniale, l’ingegner Gianni Fabrizi.