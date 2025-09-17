di S.F..

Rinnovo contrattuale del servizio di ristorazione del ‘Santa Maria’ di Terni, c’è la firma. In ospedale continuerà a lavorare fino al 30 settembre 2027 il raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Cirfood e Authentica spa (ex All Food): c’è la firma del direttore generale Andrea Casciari. La spesa presunta annua è stimata in 2,6 milioni di euro.

Il contratto in essere – recepito nel maggio 2020 – scade il 30 settembre e di conseguenza l’azienda ospedaliera si è attivata. Facendo presente all’Rti l’intenzione di rinnovare per due anni. Il 1° settembre Cirfood-Authentica ha risposto positivamente, rappresentando «l’esigenza di riconoscere una modifica del contratto in virtù dell’avvenuto rinnovo del Ccnl al fine di tenere indenne il sinallagma contrattuale e garantire la puntuale esecuzione della commessa». Di mezzo c’è il contratto pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e turismo. Sul quale si è messo mano nel giugno 2024.

«Con la conseguenza – la missiva dell’Rti in risposta all’ospedale – che le nuove tabelle del costo del lavoro recano incrementi imprevedibili di cui è cogente l’applicazione». Con percentuali che arrivano fino al +2,35%. «Tale incremento comporta per la scrivente associazione di impresa società un maggior costo del lavoro necessario per l’esecuzione della commessa». Ed ecco il perché dell’input per la modifica contrattuale.

Il ‘Santa Maria’ ha dato il semaforo verde al rinnovo alle attuali condizioni economiche. Tuttavia, al contempo, c’è l’avvio di un’apposita «istruttoria al fine di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che possano condurre al riconoscimento di una modifica delle condizioni in ragione degli oneri sopravvenuti». Vedremo gli sviluppi. In ogni caso la spesa presunta annua è quantificata in 2 milioni e 630 mila euro. Firmano Casciari e la dirigente Cinzia Angione.