Ospedale Terni, una donazione nel ricordo di Alessandro

Un bellissimo gesto per regalare un sorriso e un po’ di comfort in più ai pazienti del reparto di radioterapia oncologica del ‘Santa Maria’ di Terni. Tutto nel ricordo di Alessandro Miotto, il giovane ternano di Gabelletta scomparso prematuratamente a 29 anni nel maggio 2018: il fratello Federico, gli amici ed i conoscenti si sono attivati per rendere possibile una donazione tanto importante quanto sentita.

«Da oggi – il messaggio di Federico Miotto – i pazienti potranno sedersi insieme su delle sedie, poggiando i gomiti su un tavolino, scaldarsi il loro cibo, lavarsi le mani su un lavello, riporre alimenti in una credenza e tutto ciò che si può fare in un angolo cucina. Tutto ciò che vedete, prima d’oggi non era presente, ma,con i soldi raccolti dai miei concerti, dalle donazioni spontanee da parte di amici e conoscenti, dai miei colleghi di lavoro e da un’aggiunta dei miei genitori potranno godere di tutto ciò. Alessandro aveva un cuore enorme, e se avesse potuto, avrebbe fatto del bene a molte persone, anche a lui sconosciuti. Questa cucina, l’inginocchaitoio donato alla chiesa Nostra Signora di Fatima a Gabelletta circa un mese fa e un macchinario fondamentale per il reparto di radioterapia oncologica ne sono la prova concreta. Non conta a chi, quando, dove, da dove, come, perché e a che prezzo, l’importante è regalare pace, benessere, un sorriso, possibilità di scaldarsi un piatto di pasta o una situazione di comfort mentre si prega. Tutto questo è merito tuo, proprio come sta scritto sulla targa appesa, in modo che, chiunque voglia, nel suo piccolo, può leggere il tuo nome per intero e ringraziarti per tutto ciò che fai, anche se non ti ha mai conosciuto, anche se non sei più in mezzo a noi». La raccolta fondi non si fermerà qui: a stretto giro sono previsti nuovi eventi di beneficenza – sportivi e musicali – per proseguire il progetto.