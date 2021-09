PA, dal 15 ottobre si torna tutti in presenza

Si torna a lavorare in presenza. Dal 15 ottobre, infatti, stop allo smart working nella pubblica amministrazione. Lo prevede il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Le pubbliche amministrazioni assicureranno che il ritorno in presenza avvenga in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle misure anti Covid-19. «I cittadini hanno diritto di ricominciare a vivere», ha detto il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta. «Non è necessario raggiungere prima un accordo sullo smart working. Accordo che penso possa essere maturo entro un mese. Il nuovo smart working sarà regolato da un contratto e avrà una base dal punto di vista informatico. Le risorse per realizzare il nuovo e ‘vero’ smart working saranno legate al Pnrr».

