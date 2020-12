‘Pablito’ Rossi non c’è più: il cuore in Umbria

Condividi questo articolo su

















La notizia è piombata sull’Italia nel cuore della notte: Paolo Rossi, l’eroe e il capocannoniere del ‘mundial’ 1982 in Spagna – dove gli azzurri conquistarono il terzo titolo dopo quelli del 1934 e 1938 – è morto. A dare l’annuncio, la seconda moglie – la perugina Federica Cappelletti – con un post su Instagram. Paolo Rossi, malato da tempo, era nato a Prato 64 anni fa ed era ricoverato a Roma.

Eroe Mundial

‘Pablito’, che lascia anche tre figli, è stato un bomber implacabile – in particolare con le maglie del Lanerossi Vicenza, della Juventus, del Perugia e della nazionale, tanto da conquistare anche il Pallone d’Oro – ma soprattutto è stato l’eroe del mondiale in cui fece spiccare il volo all’Italia a suon di gol: 6 contro Brasile (distrutto con una tripletta), Polonia e in finale contro la Germania. Da lì in poi fu mito: insieme a Bearzot e a tutti i suoi compagni di squadra di cui oggi rivediamo appena possibile, con piacere e un po’ di malinconia, le immagini del Sarrià, del Camp Nou e soprattutto del Bernabeu con quell’urlo di Tardelli che è incancellabile al pari dei gol di Rossi, dell’esultanza di Pertini, del «campioni del mondo» di Nando Martellini e di tutto ciò che avverrà dopo.

Nel Perugia dei miracoli

Il suo trasferimento – un prestito biennale ma molto oneroso per l’epoca – dal Vicenza al Perugia, nel 1979 (l’anno successivo a quello dell’imbattibilità), fece scalpore e a suo modo segnò una svolta fra le più importanti della storia del calcio moderno in Italia: l’arrivo degli sponsor sulle maglie. Per finanziare quella spesa, il Perugia presieduto da Franco D’Attoma riuscì, non senza difficoltà e dopo una lunga battaglia, a sdoganare gli sponsor su maglie e divise da allenamento e da gioco, convincendo alla fine la stessa Figc. Il marchio ‘Ponte’ – il pastificio di Ponte San Giovanni – trovò così spazio, dapprima con un escamotage e poi ufficialmente autorizzato, aprendo un’epoca.

LA STORIA DI PAOLO ROSSI (DA IL NOBILE CALCIO)

Dal calcioscommesse alla tripletta al Brasile

Rossi a Perugia non tradì le attese di bomber. Ma rimase ‘impigliato’ – senza mai intascare una lira né dando il proprio consenso a qualsiasi accordo illecito – nella rete del calcioscommesse che rischiò di porre fine alla sua carriera. Invece, se qualcuno lo aveva subito scaricato, altri crederono in lui e lo aiutarono a risalire una difficile china. Pablito, che tale era dal bellissimo e imperfetto mondiale argentino del 1978, ci mise molto del suo, passando dalle polveri agli altari ‘azzurri’ e della Juventus nel giro di un paio d’anni. Diventando per tutti l’eroe mundial, simbolo eterno di un calcio non certo arcaico ma al tempo stesso non troppo moderno: perfetto per la poesia che ispira ogni volta.