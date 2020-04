La cooperativa ‘Sanitaria solidale 2.0’ offre alla cittadinanza più bisognosa un pacco alimentare contenente beni di prima necessità: lunedì inizierà la distribuzione e sarà disponibile un singolo pacco per ogni famiglia realmente bisognosa. Per inoltrare la richiesta si può telefonare al numero 348.0414716. Vi verrà fatta qualche domanda e poi vi verrà rilasciato un buono con cui ritirare il pacco presso Luzzi Carni in Via XX Settembre 78 a Terni.

