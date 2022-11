Padel a Terni, II open ‘Giorgio Fagioletti’ a Lunghi e De Angelis

Un Open di padel dedicato a Giorgio Fagioletti, imprenditore nell’ambito della carrozzeria ternana stimato e apprezzato in città. Il secondo appuntamento si è svolto nel weekend sui campi della Ternana Padel e ha visto coinvolti poco meno di novanta atleti, non solo del Ternano: il trionfo è andato alla coppia composta da Luca Lunghi e Gabriele De Angelis. Alla premiazione ha partecipato anche il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli: «Siamo soddisfattissimi – le parole di Cristian Fagioletti, figlio di Giorgio – per la riuscita dell’evento. Abbiamo avuto il piacere di ospitare anche giocatori di altre nazionalità. Volevamo ringraziare la proprietà della Ternana Padel, che oltre ad aver messo a disposizione la struttura è stata abilissima ad organizzare l’evento venendo incontro all’esigenze di tutti i partecipanti negli orari ed altro. Per me e per mio fratello Massimiliano, è un vero onore ricordare nostro padre con una manifestazione sportiva, in quanto lo sport è vita, soprattutto per i giovani, ai quali auguriamo il meglio e di poter realizzare i loro sogni».

Condividi questo articolo su