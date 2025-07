Ha pagato circa 5 mila euro per partecipare al noto programma ‘Uomini e Donne’ – ignaro di tutta la vicenda – di Maria De Filippi. Peccato che fosse tutta una truffa organizzata due donne residenti a Perugia e Terni: entrambe, rispettivamente di 70 e 65 anni, ora sono a processo.

L’accusa è del pm Gemma Miliani: per lei, le due over 65 hanno collaborato per truffare nel 2023 il giovane insieme ad un terzo uomo non identificato, come riporta il Messaggero con un articolo a firma Egle Priolo. La vittima è stata anche convinta ad andare a Roma più volte per una serie di provini. Tutto falso. In sostanza hanno finto di essere autrici del programma e il ragazzo ha poi pagato la cifra.