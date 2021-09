PalaTerni, via Aroldi ‘chiude’: indagini per il futuro sottopasso

di S.F.

Area delimitata e tecnici in azione per diversi giorni. Nuovo step in vista della realizzazione del sottopasso ciclopedonale di collegamento tra il futuro palaTerni, il ‘Libero Liberati’ e via Aroldi: da lunedì mattina quest’ultima off-limits per consentire le indagini geognostiche, geofisiche e georadar utili a comprendere le caratteristiche del sottosuolo con la stratigrafia del terreno. Ci sta pensando la società Geologica srl.

I sondaggi

I tecnici realizzeranno i sondaggi a lato della strada per capire tutto ciò che è necessario ai fini dello sviluppo del sottopassaggio. Del tema se ne era parlato poche settimane fa per la conferenza di servizi preliminare con i progettisti, Umbria distribuzione gas, Sii, Umbriadue e Asm, in particolar modo per lo spostamento delle reti interferenti: via Aroldi sarà off-limits fino a mercoledì 8 settembre come indicato nel cartello posizionato dalla direzione lavori pubblici. In più c’è l’occupazione del marciapiede su viale dello Stadio in corrispondenza di via Aroldi. Della novità per il traffico veicolare sono state informate le forze dell’ordine, Busitalia, la Croce rossa e il 118.