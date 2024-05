Pallavolo: Zaytsev, Baranowicz e Biribanti fanno il ‘pieno’ a Narni

Pienone al ‘Gandhi’ di Narni Scalo, martedì pomeriggio, per l’iniziativa organizzata dalla Bosico Volley, insieme al Narni Sport Academy con il sostegno di Genesi Solutions, che ha visto la presenza, presso la palestra dell’istituto per geometri, di tre campioni di pallavolo come Ivan Zaytsev, Michele Baranowicz e il ternano Francesco Biribanti. I tre atleti, con tante presenze in nazionale e tante vittorie ottenute nelle loro grandi carriere, dopo aver illustrato le attività dell’organizzazione sportiva ‘Ivan Zaytsev Volley Academy’, hanno incontrato direttamente i giovanissimi presenti fra foto, autografi e gadget. Una giornata di sport che ha fatto registrare tante presenze, fra ragazzi e genitori, e momenti di autentica emozione. Di seguito le foto scattate da Andrea Spaccino.

