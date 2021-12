Panathlon Clitunno e Terni donano alle scuole di Norcia e della Valnerina

Con la donazione da parte del Panathlon club Clitunno di arredi e materiali sportivi per la palestra e per le attività didattiche all’istituto omnicomprensivo ‘De Gasperi-Battaglia’ di Norcia, come simbolo di solidale vicinanza alla comunità della Valnerina colpita dai noti eventi sismici, si è concluso il progetto sportivo del Distretto Italia Panathlon a sostegno delle aree colpite dal terremoto nel 2016. Erano presenti Rita Custodi (governatrice Panathlon area X Umbria), Claudio Menichelli (presidente club Clitunno), Benito Montesi (presidente club Terni), numerosi soci dei due club, per il comune di Norcia l’assessore Nicolas Novelli, per l’istituto omnicomprensivo la professoressa Chiara Procacci e l’insegnante Barbara Regoli. La governatrice ha consegnato anche la ‘targa dei doveri dei genitori e dei diritti del ragazzo nello sport’ e alcuni riconoscimenti a chi rappresentava il Comune e l’istituto, insieme ai gagliardetti dei club e il suo personale. Poi Rita Custodi, insieme al presidente Menichelli, ha scoperto una targa a ricordo di questo progetto e di questo incontro. In precedenza la governatrice e i presidenti dei due club Terni e Clitunno avevano effettuato la medesima cerimonia all’istituto ‘Fanciulli’ di Arrone alla presenza della dirigente scolastica Gabriella Pitoni e dei sindaci Rachele Taccalozzi di Montefranco, Remigio Venanzi di Polino, Elisabetta Cascelli di Ferentillo e di un assessore del comune di Arrone in rappresentanza del sindaco Fabio Di Gioia. C’era anche Fabio Moscatelli delegato Coni per la provincia di Terni. Parole di ringraziamento da parte del delegato del Coni e dei rappresentanti dei quattro comuni per la sensibilità dimostrata dal Panathlon Distretto Italia con questa iniziativa di solidarietà e di fratellanza.

