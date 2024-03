Panicale: si ustiona mentre brucia sterpaglie. È gravissimo

Un 89enne residente nella zona di Panicale (Perugia), originario dell’Abruzzo, versa in gravissime condizioni all’ospedale ‘Cardarelli’ di Napoli in seguito alle ustioni riportate venerdì pomeriggio mentre stava dando fuoco a delle sterpaglie in un terreno. L’anziano ha ustioni – come riporta il quotidiano ‘Il Messaggero‘ – di secondo e terzo grado sul 60% del corpo. Dopo un primo trasporto all’ospedale di Perugia, l’89enne – in ragione della gravità delle sue condizioni – è stato trasferito al centro grandi ustionati del ‘Cardarelli’ dove è ricoverato in terapia intensiva con riserva di prognosi.

