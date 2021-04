Parapiglia a Piediluco fra due gruppi di giovani: arriva il 112

Un gran vociare, qualche bottiglia rotta, qualcun’altra gettata nell’acqua. Così due gruppi di ragazzi si sono fronteggiati, sembra solo ‘a parole’, nel tardo pomeriggio di giovedì a Piediluco, in via della Pace tra i Popoli, nei pressi del centro olimpico federale di canottaggio. La segnalazione di un residente della zona, preoccupato dall’accaduto, ha portato all’intervento sul posto dei carabinieri del comando stazione di Ferentillo. Che hanno identificato i giovani presenti in quel momento – una quindicina in tutto – avviando i primi accertamenti. Secondo la ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata perché alcuni ragazzi avrebbe gettato delle botiglie di vetro nel lago ed un altro gruppo di giovani li avrebbe ripresi e redarguiti. Da lì sono volati insulti e parole grosse, con la calma riportata – non senza fatica – dai militari. Che ora stanno valutando l’eventuale applicazione di sanzioni anti-Covid ma pure – non è escluso – qualche denuncia per l’atteggiamento tenuto da alcuni di loro durante i controlli.

