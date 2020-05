Parchi e aree cani Terni: c’è l’ordinanza

Sette parchi pubblici e cinque aree cani della città di Terni saranno aperti, dal prossimo 4 maggio, dalle ore 9 alle 19. Piccolo passo in avanti verso un ritorno alla normalità, con l’ordinanza siglata sabato dal sindaco Leonardo Latini. Nel documento sono contenute tutte le disposizioni volte all’utilizzo degli spazi nelle modalità più sicure e attinenti le norme anti coronavirus in vigore. I parchi sono: ‘La Passeggiata’, il parco ‘Emanuela Loi’ di viale Trento, il parco storico ‘Le Grazie’, il parco ‘La Mola’ di via Mola di Bernardo, il parco anallergico di via delle Palme (Campitello), i giardini ‘David Raggi’ di via Irma Bandiera e i giardini di via Martiri della Libertà. Le aree cani sono quelle delle ‘mura’ di via Guido Mirimao, quelle di viale Centurini, viale Trento, via del Centenario e via delle Palme.

All’interno dei parchi e delle aree cani elencati è vietato l’utilizzo di tutte le attrezzature ludiche e l’accesso alle aree giochi, oltre allo stazionamento prolungato sulle panchine. L’uso di queste ultime è comunque consentito ad unasola persona per volta ed è necessario mantenere un distanziamento di sicurezza (almenoun metro) in caso di presenza di più panchine. Vietato anche svolgere attività ludica o ricreativa e il consumo di cibo e bevande. Oltre a quanto previsto dal dpcm del 26 aprile, è obbligatorio l’utilizzo dei guanti, mentre non sonosoggetti all’obbligo di utilizzo delle mascherine i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo, oltre a coloro che interagiscono con loro.Raccomandata l’igienizzazione delle mani all’ingresso e all’uscita delle aree e nel casodi utilizzo di panchine e fontanelle pubbliche. Per chi viola l’ordinanza – sul cui rispetto sono chiamate a vigilare le forze dell’ordine – sono previste sanzioni comprese tra gli 80 e i 300 euro.

