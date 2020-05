Terni, aperte 7 aree verdi (con mascherine) e tutte le altre chiuse

Sette parchi pubblici e cinque aree cani della città di Terni saranno aperti, dal prossimo 4 maggio, dalle ore 9 alle 19. L’ordinanza è stata firmata sabato dal sindaco Leonardo Latini. Nel documento sono contenute tutte le disposizioni volte all’utilizzo degli spazi nelle modalità più sicure e attinenti le norme anti coronavirus in vigore: in tutti i casi è fatto obbligo di utilizzare la mascherina, ad eccezione dei bambini dai 0 ai 6 anni e delle persone che, ad esempio in ragione di condizioni di disabilità, non possono farne uso.

Aree verdi aperte e chiuse

I parchi aperti sono: ‘La Passeggiata’, il parco ‘Emanuela Loi’ di viale Trento, il parco storico ‘Le Grazie’, il parco ‘La Mola’ di via Mola di Bernardo, il parco anallergico di via delle Palme (Campitello), i giardini ‘David Raggi’ di via Irma Bandiera e i giardini di via Martiri della Libertà. Le aree cani sono quelle delle ‘mura’ di via Guido Mirimao, quelle di viale Centurini, viale Trento, via del Centenario e via delle Palme. Tutte le altre aree verdi cittadine (LEGGI ELENCO) e gli spazi riservati agli ‘amici a quattro zampe’ restano chiusi, interdetti, in ragione dell’impossibilità di garantire controlli in linea con le normative.

All’interno dei parchi e delle aree cani elencati è vietato l’utilizzo di tutte le attrezzature ludiche e l’accesso alle aree giochi, oltre allo stazionamento prolungato sulle panchine. L’uso di queste ultime è comunque consentito ad una sola persona per volta ed è necessario mantenere un distanziamento di sicurezza (almenoun metro) in caso di presenza di più panchine. Vietato anche svolgere attività ludica o ricreativa e il consumo di cibo e bevande. Oltre a quanto previsto dal Dpcm del 26 aprile, è obbligatorio – come detto – l’utilizzo delle mascherine, ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo, oltre a coloro che interagiscono con loro. Raccomandata l’igienizzazione delle mani all’ingresso e all’uscita delle aree e nel caso di utilizzo di panchine e fontanelle pubbliche. Per chi viola l’ordinanza – sul cui rispetto sono chiamate a vigilare le forze dell’ordine – sono previste sanzioni comprese tra gli 80 e i 300 euro.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON