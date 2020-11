Parte ‘Job&Orienta’: orientamento vaccino per l’occupazione

Ai blocchi di partenza ‘Job&Orienta’, l’evento nazionale dedicato all’orientamento organizzato da Veronafiere in collaborazione con i ministeri dell’Istruzione e del Lavoro. Per l’edizione di quest’anno interamente digitale, la Camera di commercio di Terni ha organizzato, in collaborazione con Unioncamere, la partecipazione dell’Itt ‘Allievi-Sangallo’.

‘Job&Orienta’

Saranno 15 gli studenti delle classi quinte degli indirizzi informatica, chimica e elettronica a prendere parte al focus group scuole per la valorizzazione e la promozione dei nuovi strumenti Europass. «E’ una grande opportunità per i nostri giovani – spiega la dirigente dell’istituto, Cinzia Fabrizi – perché il nostro impegno è aiutarli a costruire il loro progetto di vita e inserirli in un percorso di orientamento preciso, sapendo che la formazione tecnica che si acquisisce con il diploma si può spendere sia in ambito locale che internazionale». Il filo rosso di questa edizione ‘Job&Orienta’, in programma dal 25 al 27 novembre, sarà ‘Orientamento, vaccino per l’occupazione’, un tema quanto mai indicato per questo 2020. Accedendo alla piattaforma job&orienta.it sarà possibile ‘passeggiare’ tra gli stand delle università, delle imprese e iscriversi agli eventi on line.

‘Camera orienta digital edition’

A Terni, intanto, è tutto pronto per l’avvio di ‘Camera orienta digital edition’ il ciclo di eventi on line organizzati dalla Camera di commercio di Terni per offrire ai giovani nuovi strumenti di orientamento per entrare nel mondo del lavoro e trasmettere un approccio imprenditivo alle scelte della vita. Sono già più di 600, fra studenti e insegnanti di istituti tecnici, professionali e licei, i protagonisti dell’appuntamento di quest’anno. Si partirà giovedì 26 novembre alle 9, si entra subito nel vivo dei temi con una sessione di webinar svolta in collaborazione con Aidp Umbria, dedicata alle nuove competenze digitali richieste dalle aziende, seguirà il 1° dicembre l’evento on line dedicato alle professioni green e alle soft skills. In agenda altri corsi dedicati al fare impresa e allo sviluppo della creatività, quest’ultimo nella cornice del progetto europeo ‘Ippi’ sullo sviluppo dei brevetti.