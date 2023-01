Parte ‘Mi fido di te’, la trasmissione che fa adottare i cani in cerca di casa

Dodici mercoledì, dalle ore 19.20 alle 20, che TeleTerni dedicherà al mondo degli animali. La trasmissione si chiama ‘Mi fido di te’ e prenderà il via il 1° febbraio. A condurla c’è Ilaria Orientale, consigliere dell’Enpa di Terni. L’attenzione sarà soprattutto sui cani, con puntate dedicate ai temi della nutrizione, dell’educazione del cucciolo, agility, pet therapy, riabilitazione del cane problematico, i cani in condominio e altro ancora. Alla trasmissione sarà presente anche il Comune di Terni nella persona dell’assessore Cristiano Ceccotti che parlerà di randagismo e illustrerà lo spot ufficiale creato in collaborazione con i comuni di Narni, Umbertide e Spoleto e che andrà in onda in ciascuna puntata. «Fulcro del programma – spiega Ilaria Orientale – sono le adozioni, tema che ho voluto fortemente. Ogni settimana avremo in studio un cane diverso in cerca di casa e gli ultimi minuti saranno dedicati alle adozioni dei gatti. Ho cercato di coinvolgere personaggi dello spettacolo come Gabriella Carlucci, presente virtualmente con un messaggio diretto ai nostri telespettatori, che invita tutti a preferire le adozioni all’acquisto perchè, si sa, un amico non si compra ma si sceglie con il cuore».

