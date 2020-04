La Pasqua ai tempi del Covid: le funzioni in tv

di P.C.

Probabilmente sarà la prima Pasqua nella storia moderna in cui mancherà la partecipazione popolare ad alcuni tra i riti più famosi della tradizione cristiana: la benedizione delle palme, la via crucis, la lavanda dei piedi, la benedizione dell’acqua santa. In alcune diocesi niente di tutto questo ci sarà; in altre ci sarà con la sola presenza dei celebranti, ma senza fedeli, collegati a distanza, via social o tv.

Diocesi Perugia, Citta della Pieve

Mancheranno, soprattutto ai credenti praticanti, i tradizionali riti della Settimana Santa che si sarebbero dovuti aprire, domenica 5 aprile, in ogni parrocchia di città, di periferia e di paese con la processione delle palme, i ramoscelli d’ulivo che si portano a casa come segno di pace e di benedizione. I riti della Settimana Santa, nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia, saranno presieduti dal cardinale Bassetti. Il presule invita i fedeli a viverli con particolare raccoglimento tra le mura domestiche.

Le celebrazioni della Settimana Santa nella cattedrale di San Lorenzo saranno trasmesse tutte in diretta da Umbria Tv (canale 10 del digitale terrestre), Umbria Radio InBlu e sui social media ecclesiali:

– Domenica delle palme, 5 aprile, ore 10, Commemorazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme e Messa della passione del Signore;

– Giovedì Santo, 9 aprile, ore 17, Messa nella Cena del Signore;

– Venerdì Santo, 10 aprile, ore 15, Celebrazione della Passione del Signore;

– Sabato Santo, 11 aprile, ore 21, Veglia pasquale nella notte santa;

– Domenica di Pasqua, 12 aprile, ore 10, Messa della Risurrezione del Signore.

Diocesi di Terni, Narni, Amelia

«Il mesto corteo di camion militari, che nel buio della notte, si dirigono verso i forni crematori – ricorda il vescovo Piemontese nella lettera inviata alla comunità cristiana – ha richiamato a tutti noi la tragica immagine dei militi ignoti, vittime della prima vera terza guerra mondiale, la prima globalizzata non dichiarata e senza eserciti nemici schierati. Nei giorni della Settimana Santa saremo in condizione di comprendere nelle ferite inferte alla nostra carne, al nostro corpo, ai nostri affetti, alle nostre comunità, particolarmente preoccupate per il presente e per un futuro incerto, la vicinanza di Gesù».

Le celebrazioni della Settimana Santa, in periodo di pandemia da coronavirus, saranno celebrate senza la presenza dei fedeli nelle parrocchie e nelle cattedrali della diocesi. Le celebrazioni nella Cattedrale di Terni saranno presiedute dal vescovo Piemontese e saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di TerniNarniAmelia e sul canale Youtube della Diocesi TerniNarniAmelia. Alcune anche in tv:

– Domenica delle palme, 5 aprile, ore 10; trasmessa da Teleterni (canale 15 del digitale terrestre);

– Giovedì Santo, 9 aprile, ore 17, Messa nella Cena del Signore; trasmessa da Telegalileo (canale 115 digitale terrestre);

– Venerdì Santo, 10 aprile, ore 15, Celebrazione della Passione del Signore; trasmessa da Telegalileo;

– Sabato 11 aprile alle ore 21 nella Cattedrale di Terni la Veglia Pasquale (non sarà trasmessa in tv)

– Domenica 12 aprile, Pasqua di Resurrezione, ore 10; trasmessa in diretta da Teleterni.

Diocesi di Assisi, Nocera, Gualdo Tadino

Ad Assisi i frati francescani non prevedono trasmissioni in tv delle celebrazioni ma si affidano ai social e ai canali di comunicazione istituzionali, di per sé molto seguiti. In streaming, come di consueto, la preghiera liturgica dei frati ogni giorno, le celebrazioni della domenica delle palme, con benedizione (alle 7.15) da parte di padre Mauro Gambetti: poi il triduo pasquale, dal giovedì alla domenica. La Basilica di San Francesco in questo periodo è aperta dalle 8.30 (la chiesa inferiore alle 8) alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Vanno in tv altre celebrazioni dalla diocesi. Di seguito il programma dellle celebrazioni presiedute dal vescovo Sorrentino:

– Domenica delle Palme, ore 10, Santa messa dalla cattedrale di san Rufino; in diretta su Maria Vision (canale 602)

Ciascuno prepari un piccolo ramoscello di olivo sul tavolo e un contenitore con l’acqua che saranno benedetti dal vescovo

– Giovedì Santo, 9 aprile, ore 17, Messa nella Cena del Signore; trasmessa da Maria Vision (canale 602 digitale terrestre);

ore 21 Santa messa in diretta dalla parrocchia di San Vitale (pagina Facebook “Parrocchia della Chiesa Cattedrale San Rufino Assisi”)

– Venerdì Santo, 10 aprile, ore 16, Celebrazione della Passione del Signore; trasmessa da Maria Vision;

– Sabato 11 aprile alle ore 22 Basilica di San Francesco; trasmessa da Maria Vision e in streaming sia sul sito www.sanfrancesco.org

– Domenica 12 aprile, Pasqua di Resurrezione, ore 10 dalla cattedrale di San Rufino (pagina Facebook “Parrocchia della Chiesa Cattedrale San Rufino Assisi”)

ore 11.15 Parrocchia san Vitale in diretta (pagina Facebook “Parrocchia della Chiesa Cattedrale San Rufino Assisi”)

ore 11.30 dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli su Maria Vision canale 602 – oppure dalla Webtv su www.porziuncola.org, dall’App gratuita “Frati Assisi” e sui canali social Facebook e Youtube “Frati Assisi”).

Diocesi di Spoleto, Norcia

«La situazione eccezionale che stiamo vivendo in questo 2020 causa del Coronavirus – scrive l’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo – non ci permetterà quest’anno di partecipare alle liturgie del Triduo Pasquale, ma non può farci rinunciare a vivere la Pasqua. L’impossibilità di celebrare e ricevere il sacramento eucaristico e di incontrarci con la comunità parrocchiale non impedisce di pregare insieme e di gustare in profondità la bellezza della liturgia familiare».

«Ci è dato di vivere un tempo di prova – si legge nella nota – un tempo in cui ci troviamo ad essere fisicamente divisi dai fedeli per evitare il diffondersi del Covid-19, che non fa distinguo neanche di fronte al sacro. Tuttavia la tecnologia ci viene in aiuto e ci è possibile raggiungere molti, se non tutti, attraverso i vari canali media. Ecco, dunque, quando e dove poter seguire in streaming le celebrazioni della Settimana Santa presiedute dall’Arcivescovo nella Basilica Cattedrale di Spoleto». Tutte le celebrazioni saranno seguibili su facebook e sul canale you tube della diocesi.

Diocesi di Orvieto, Todi

Dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua, tutte le celebrazioni che avranno luogo in Cattedrale saranno trasmesse in streaming da Teleorvietoweb. Ogni giorno, esclusa la domenica, dalle ore 10 alle 12 si svolge l’adorazione eucaristica nella Cappella del Ss. Corporale, anch’essa seguibile in diretta streaming sullo stesso canale televisivo. Tutte le suddette celebrazioni sono presiedute dal vescovo Benedetto Tuzia.

– Domenica delle Palme, 5 aprile, santa messa alle ore 11.30; si omette la processione all’esterno con le palme.

– Giovedì Santo, 9 aprile, alle ore 18, santa messa, memoriale dell’istituzione del sacramento dell’eucaristia; si omette il rito della lavanda dei piedi.

– Venerdì Santo, 10 aprile, alle ore 15 ci sarà la liturgia della Croce.

– Sabato Santo, 11 aprile, alle ore 21 solenne veglia pasquale; si omette la liturgia iniziale del fuoco e la liturgia battesimale; si rinnovano solo le promesse battesimali.

– Domenica di Pasqua, 12 aprile, la messa della Risurrezione è alle ore 11.30.

Diocesi di Gubbio

La diocesi eugubina si affida a Trg (canale 11 digitale terrestre) per la trasmissione delle celebrazioni. Tutti i riti saranno trasmessi in diretta audiovisiva sul sito www.diocesigubbio.it, sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della Diocesi eugubina.

– Domenica delle Palme, alle ore 11, la messa in diretta dalla Cattedrale con il vescovo mons. Luciano Paolucci Bedini;

– Giovedì Santo, Messa della Cena del Signore, ore 18.30;

– Venerdì Santo alle ore 15.30 dalla Cattedrale l’azione liturgica della Passione del Signore;

– Veglia pasquale del Sabato Santo in Cattedrale inizierà alle 21.30, semplificando al massimo la liturgia.

– Domenica di Pasqua, infine, si terrà alle ore 9 dalla Basilica di Sant’Ubaldo (in diretta sui canali social ma in differita alle 18 su Trg che invece, dalle ore 11, trasmette in diretta la messa dalla Cattedrale di Gualdo Tadino).

Diocesi di Città di Castello

Domenica delle Palme, alle 11, Errevutì trasmetterà la Santa Messa in diretta streaming dalla Chiesa della Collegiata di Pieve Santo Stefano. Canale 632 del digitale terrestre.

Diocesi di Foligno

Una nota della segreteria vescovile sottolinea che il Vescovo Mons. Gualtiero Sigismondi presiederà in Pro-cattedrale le celebrazioni della Settimana Santa nei seguenti orari:

– Domenica delle Palme, 05 aprile, ore 18;

– Giovedì Santo, Messa nella Cena del Signore, 09 aprile, ore 18;

– Venerdì Santo, Celebrazione della Passione del Signore, 10 aprile, ore 18;

– Veglia Pasquale, 11 aprile, ore 21;

– Pasqua di Risurrezione, 12 aprile, ore 18.

Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in streaming sulle pagine Facebook dei mezzi di comunicazione della Diocesi: Diocesi di Foligno, Rgunotizie.it, Gazzetta di Foligno, Radio Gente Umbra. Le celebrazioni saranno disponibili anche attraverso il sito della Diocesi di Foligno: www.diocesidifoligno.it

Sempre nelle indicazioni a tutti i parroci il Vescovo chiede inoltre di non trascurare il suono festivo delle campane in occasione delle celebrazioni, sebbene senza la presenza del popolo. In particolare modo, oltre agli orari definiti da ogni parrocchia, si suggerisce di prevedere suonate solenni e prolungate, da tutte le chiese della Diocesi all’unisono, il Giovedì Santo alle ore 18 e il giorno di Pasqua alle ore 8, 12 e 18.

