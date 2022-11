Passa quattro notti nell’agriturismo senza pagare: denunciata una 60enne pugliese

Il fatto è accaduto lo scorso ottobre in un noto agriturismo della zona di Foligno. Una donna, dopo aver soggiornato per quattro notti nella struttura, si è dileguata senza pagare l’importo dovuto, di circa 250 euro. La titolare dell’agriturismo si è rivolta ai carabinieri della stazione di Cannara per sporgere denuncia e i militari sono riusciti ad identificare la donna. Si tratta di una signora di circa 60 anni, originaria della provincia di Foggia, denunciata alla procura di Spoleto per insolvenza fraudolenta, un reato che è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 516 euro.

