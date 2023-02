Patente ‘fittizia’ ad Amelia grazie ai documenti falsificati

Falso ideologico: questo il reato contestato dalla polizia Locale di Amelia ad un cittadino albanese, residente da oltre dieci anni sul territorio amerino. Alla guida di un pick-up, è stato fermato lo scorso 6 febbraio per un controllo nel centro di Amelia e – si apprende – l’uomo è risultato in possesso della patente di guida pur non avendone diritto. Gli accertamenti della polizia Locale avrebbero fatto emergere che l’uomo, falsificando i documenti dell’anagrafe amerina, sarebbe riuscito a ‘convertire’ la patente di guida albanese, risultando fittiziamente in regola con la normativa vigente. La denuncia alla procura della Repubblica di Terni potrebbe essere solo un tassello di un percorso investigativo che porta anche fuori dall’Umbria, perché il modus operandi sarebbe noto e utilizzato in diversi altri contesti.

