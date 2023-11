Patriarcato, uomini e donne: ne parla ‘Nero su Bianco’ con Paolo Crepet

‘Patriarcato: è la ribellione delle donne?’. Questo il titolo della trasmissione ‘Nero Su Bianco’ condotta dal giornalista Laurent De Bai, in onda martedi 28 novembre alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre, in streaming su www.umbriapiu.it).

L’assassinio di Giulia Cecchettin e i suoi strascichi emotivi hanno invaso tutti gli ambiti dello scibile. In studio per parlarne con De Bai ci saranno Paolo Crepet (psicologo), Manuela Puletti (consigliere regionale Lega), Francesca Tizi (Movimento Cinque Stelle), Renzo Baldoni (opinionista), Gianfranco Salierno (psichiatra) e Alice Spilla (Udu Umbria – coordinatrice di ‘Una Regione per restare’). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando al numero WhatsApp

370.3036809.

Condividi questo articolo su