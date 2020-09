Penna in Teverina, primo caso assoluto di Covid-19

Primo caso assoluto di Covid-19 a Penna in Teverina (Terni). A renderlo noto è il sindaco, Stefano Paoluzzi: «Alle 12.45 di oggi (mercoledì, ndR) sono stato informato dalla Usl Umbria 2 di un caso di positività al Covid-19 a Penna in Teverina. Ho dunque emesso ordinanza di isolamento contumaciale nei suoi confronti a partire dalla data odierna fino al riscontro negativo di due test consecutivi distanziati di 24 ore l’uno dall’altro. La persona era già sotto controllo, è asintomatica e sta bene. La positività è stata riscontrata dopo il contatto con un soggetto di rientro da una vacanza. Il nucleo familiare cui appartiene, considerato contatto stretto, è in isolamento fiduciario per 14 giorni. Auguro a questo concittadino una pronta guarigione».

