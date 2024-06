Per Corsera e ilMeteo, Terni è la città italiana con il clima peggiore: 108esima su 108

di S.F.

Terni ultima in Italia per l’indice di vivibilità climatica. È quanto emerge dall’analisi – si parla di oltre 380 milioni di dati e 17 parametri – realizzata da Il Corriere della Sera in collaborazione con ilMeteo.it. Dove si vive meglio a livello climatico? Le prime cinque risultano essere Imperia, Biella, Agrigento, Cuneo e Macerata.

TUTTI I PARAMETRI E LE CLASSIFICHE

La classifica è realizzata considerando l’indice di calore, notti ‘tropicali’, soleggiamento, ondate di calore, siccità, caldo estremo, escursione termica, giorni freddi, giorni di gelo, nebbia, nuvolosità diurna, comfort per umidità, raffiche di vento, brezza estiva, giorni di pioggia, piogge intense ed eventi estremi. «Rispetto alle precedenti edizioni abbiamo ampliato i dati: oltre ai parametri che sono stati aggiunti, prima il confronto si fermava al 2010. Ora è stato esteso fino al 2000. Per ognuno dei 108 capoluoghi di provincia sono stati confrontati i 17 parametri ora dopo ora, giorno per giorno per 24 anni per un totale di oltre 380 milioni di dati», puntualizza il meteorologo responsabile media de ilMeteo.it Lorenzo Tedici. Per gli eventi estremi sono stati considerati i giorni con precipitazioni sopra i 40 millimetri e raffiche di vento sopra i 40 chilometri orari.

L’esito? Terni è ultima, posizione 108 con 0 di punteggio. Andando a vedere i singoli parametri, spiccano il 5° posto per indice di calore, l’8° per ondate di calore (66 l’anno), e il 5° per caldo estremo (26 giorni nel 2023). Dati negativi ovviamente. Ultime posizioni invece per giorni freddi (108°), comfort umidità (96°) ed eventi estremi (108°). «Firenze è la peggiore per il caldo estremo, i giorni con temperatura massima che oltrepassa i 35 gradi. Peggio di Firenze nella classifica assoluta c’è solo Terni», sottolinea Il Corriere della Sera. Per la siccità c’è la 13° piazza con 138 giorni. Perugia? Buon posizionamento, è 10° alle spalle di Ravenna e Verbania.