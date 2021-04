Giornate Dantesche, Foligno colora il ponte sul fiume Topino

Giorni di celebrazioni a Foligno per le Giornate Dantesche. Sono partite domenica 11 aprile, a ricordare il giorno in cui, nel 1472, venne stampata a Foligno la prima edizione della Divina Commedia. Il canto XI del Paradiso di Dante ricorda il fiume Topino e celebra San Francesco: un passo è stato proiettato in questi giorni sul ponte della Liberazione, a porta Firenze.

Le Giornate Dantesche

Gli appuntamenti della manifestazione – un omaggio a Dante nell’anniversario dei 700 anni dalla morte – si terranno fino a settembre. Il tema generale di quest’anno è il rapporto tra l’opera dantesca e la cultura religiosa umbra, oltre al rapporto tra Dante e San Francesco. Come punto di riferimento viene indicato l’XI del Paradiso, che ha come protagonista San Francesco.

La lectio magistralis di Cacciari

Massimo Cacciari interverrà alle Giornate dantesche, promosse dal Comune di Foligno e dal Sacro Convento di Assisi, per una lectio magistralis sul tema ‘Dante, Francesco e l’Umanesimo’, in programma sabato 17 aprile, alle 21. Cacciari farà il suo intervento dalla Basilica di San Francesco ad Assisi mentre il pubblico potrà seguire in diretta dal sito web del Comune di Foligno, alla pagina https://foligno.civicam.it/