di G.R.

Per una notte il Frontone torna il cuore musicale di Perugia. Sul palco salgono i Fast Animal and Slow Kids portando le loro canzoni nate tra le vie del centro. Il frontman Aimone Romizi ricorda i loro inizi al Norman, da dove è partito un sogno che ora viene accolto da migliaia di persone in tutta Italia.

Il concerto

Due ore intense di musica. C’è chi si lamenta di quanto abbia parlato Aimone tra un brano e l’altro. Ma la sua ‘Grifo’ la sente forte a livello emotivo ed è anche bello sciogliersi nell’esibizione in quella che a tutti gli effetti è la casa della band. Da ‘Forse non è la felicità’ a ‘Lago ad alta quota’. Alessandro Guercini alla chitarra, Jacopo Gigliotti al basso, Alessio Mongoli alla batteria e Daniele Ghiandoni alla tastiera accompagnano il pubblico in un viaggio tra i brani più famosi della band. Due gli appelli lanciati dal palco: il primo alla nostra regione che deve tornare ad accogliere la grande musica, il secondo ai musicisti e alle musiciste umbre che, come i folignati Melancholia che hanno aperto l’evento, meritano di essere promossi. L’ultima data si è chiusa con ‘Il tempo è una bugia’, il brano con il featured di Ligabue uscito venerdì su tutte le piattaforme, pompato dalle casse mentre la band usciva dal palco. E ora il futuro si prospetta ancora pieno di sorprese.