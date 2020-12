Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: 22enne ferito

Ha perso il controllo della propria Ducati – gravemente danneggiata la moto – in prossimità di una curva e per un 22enne di San Giustino il pomeriggio ha preso una brutta piega. L’incidente c’è stato nel pomeriggio di domenica lungo la Apecchiese – chilometro 5+500 – in direzione Città di Castello: il giovane è uscito di strada e ha impattato prima sul terrapieno a margine della strada, poi su un tronco di un albero. Ferito, è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e la polizia Municipale di Città di Castello.

