Tragedia nel tardo pomeriggio di giovedì in via della Forcella, a Perugia, dove ha perso la vita un 79enne. L’anziano era alla guida di un Ape quando ne ha perso il controllo: purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, come riporta in prima battuta il portale online del Tgr Umbria. In azione in loco la polizia Locale, le forze dell’ordine, gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco.