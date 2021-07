Persona investita dal treno ad Arezzo: ripercussioni in Umbria

Disagi, ritardi e cancellazioni giovedì mattina lungo la linea ferroviaria Roma-Firenze per l’investimento di una persona, purtroppo deceduta. Il fatto è accaduto ad Arezzo poco dopo le 6. In corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria con modifiche anche alla circolazione in Umbria.

Le modifiche

Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio. In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale come segnala Trenitalia.

Treni direttamente coinvolti:

• IC 580 Terni (5:05) – Milano Centrale (12:15)

• ICN 794/785/784 Reggio Calabria Centrale (21:42) – Torino Porta Nuova (18:27)

• RV 4070 Foligno (5:30) – Firenze Santa Maria Novella (8:35)

• RV 4118 Chiusi (5:45) – Firenze Santa Maria Novella (7:38)

• RV 4094 Roma Termini (6:06) – Firenze Santa Maria Novella (9:52)

• RV 4120 Chiusi (6:22) – Firenze Santa Maria Novella (7:58)

• RV 4099 Firenze Santa Maria Novella (6:40) – Roma Tiburtina (10:49)

• R 18826 Chiusi (6:02) – Pistoia (8:38)

• R 18740 Arezzo (6:45) – Firenze Santa Maria Novella (8:20)

• R 92257/18786 Stia (6:49) – Firenze Santa Maria Novella (9:27)

• R 18741 Firenze Santa Maria Novella (7:08) – Arezzo (8:34)

• R 18744 Chiusi (7:09) – Firenze Santa Maria Novella (9:18)

• R 18745 Firenze Santa Maria Novella (7:34) – Chiusi (9:43)

Treni parzialmente cancellati:

• R 18733 Firenze Santa Maria Novella (5:30) – Chiusi (7:35): limitato a Terontola (7:17)

• R 18737 Firenze Santa Maria Novella (6:00) – Arezzo (7:29): limitato a Montevarchi (6:55)

• R 18746 Chiusi (7:52) – Firenze Santa Maria Novella (9:32): origine da Terontola (8:07)

Treni cancellati:

• R 18742 Arezzo (7:17) – Firenze Santa Maria Novella (8:47)

• R 4092 Arezzo (7:45) – Firenze Santa Maria Novella (8:52)