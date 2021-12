Perugia, 1° edizione ‘Subbutorta’: vince Santanicchia

Si è svolta domenica la 1° edizione del torneo di calcio da tavolo ‘Subbutorta’, messo in piedi dal delegato regionale Fisct Cesare Santanicchia nella sede di Ferro di Cavallo. Sei i giocatori che si sono sfidati nella fase conclusiva della sfida: lo stesso Santanicchia – Club Salernitana – ha trionfato su Gabriele Silveri per 5-2, mentre nella ‘finalina’ per il 3-4° posto Simone Fioroni del Club Sombrero ha avuto la meglio sul ternano Marco Perotti (2-2 per lui anche un 2-2 contro Santanicchia in precedenza) dell’Atletico Pisa per 4-1; Tiziano Ficola ha concluso al 5° posto, 6° Roberto Fioroni. Prossimo appuntamento fissato a gennaio 2022 per il torneo regionale subbuteo.

Condividi questo articolo su