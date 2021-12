Perugia, 20enne aggredito in centro con cacciavite

Picchiato e colpito in testa con un cacciavite nel cuore della notte all’altezza di piazza Matteotti, a Perugia. L’aggressione c’è stata tra sabato e domenica – poco prima delle 2 – e la vittima è un 20enne italiano: scontro fisico e pestaggio con intervento sul posto della squadra Mobile della questura. Gli investigatori stanno cercando di risalire al responsabile come riportano Il Messaggero e Il Corriere dell’Umbria.

Lo scontro

Il parapiglia sarebbe nato per futili motivi e ad avere la peggio è stato il 20enne, trasportato in ospedale in condizioni non grave. Gli agenti stanno cercando di individuare chi materialmente ha colpito il giovanissimo anche attraverso l’aiuto delle telecamere per la videosorveglianza: non il primo caso del genere nel centro cittadino di Perugia, già teatro negli ultimi mesi di episodi di violenza.