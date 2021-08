Si è allontanata dalla propria abitazione nella giornata di sabato e nel primo pomeriggio sono scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco di Perugia nella zona urbana di Santa Lucia prima e in zona Rimbocchi poi. Il 115 si è attivato su richiesta della polizia di Stato per ritrovare la donna, una 74enne. L’operazione è tuttora in corso.

Condividi questo articolo su