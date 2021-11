Paura nel tardo pomeriggio di mercoledì in località Sant’Orfeto, nel territorio comunale di Perugia. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato all’interno di un’abitazione al secondo piano: da quanto risulta al momento non risultano persone coinvolte. Sul posto ci sono anche gli operatori sanitari del 118 e la polizia di Stato.

