Perugia, al via l’edizione primaverile di Eurocholate

di Simona Panzolini

È stata inaugurata venerdì mattina, nei giardini del Frontone a Perugia, l’edizione primaverile di Eurocholate, in programma dal 25 marzo al 3 aprile. Ispirato alla Pasqua e alle sue golose prelibatezze, ‘A passo d’uovo’ è il claim del nuovo format. È una dolce meta al gusto di cioccolato quella che attende a Perugia tutti gli amanti del ‘cibo degli dei’. All’inaugurazione erano presenti, oltre al patron Eugenio Guarducci, il sindaco Andrea Romizi, l’assessore comunale al turismo e marketing territoriale Gabriele Giottoli, il presidente della Camera di commercio Giorgio Mencaroni ed il direttore della Caritas diocesana don Marco Briziarelli.

Nuovo form

Al termine del tour tra gli stand della manifestazione Guarducci ha spiegato che l’edizione in programma al Frontone «è un progetto che parte con un form nuovo che saranno i visitatori a valutare». Anche la Regione Umbria torna protagonista a Eurochocolate con l’iniziativa ‘Andiamo al nocciòlo’, per promuovere un prodotto fortemente legato al mondo del cioccolato e che negli ultimi anni ha iniziato a ricoprire un ruolo interessante all’interno della filiera produttiva agroalimentare umbra: la nocciola. Il noccioleto e la relativa attività sono realizzati in collaborazione con UmbraFlor, che ha curato anche gli importanti lavori di riqualificazione dei giardini del Frontone promossi attraverso un patto di collaborazione tra Eurochocolate e il Comune di Perugia.

Le uova di Pasqua

Molteplici anche le installazioni e i percorsi espositivi proposti durante l’evento. Particolarmente sentita la mostra fotografica ‘We love peace’, dedicata all’Ucraina, che propone 28 scatti sul tema delle uova pasquali decorate a mano: una tradizione fortemente radicata e tramandata di generazione in generazione e che, con il suo messaggio di rinascita, rappresenta in questa occasione la cornice di una raccolta fondi destinata al popolo ucraino. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Caritas di Perugia alla quale saranno affidati i contributi raccolti, destinati al sostegno delle famiglie ucraine che in questi giorni hanno trovato accoglienza nel Comune di Perugia. Giovedì pomeriggio, invece, è stato inaugurato lo stand in piazza Matteotti di ‘Eggofatto!’, la linea di uova di cioccolato prodotte in esclusiva, all’interno di un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Si tratta di una produzione dal vivo di uova di cioccolato Eggofatto, consentendo la personalizzazione delle sorprese che i visitatori potranno far inserire all’interno di ogni uovo. La ‘Fabbrica delle uova di cioccolato’, realizzata in collaborazione con Be Well e con lo storico partner FBM, sarà aperta dal 25 marzo al 18 aprile, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 20.