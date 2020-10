Focolaio a Perugia nella casa di riposo Fontenuovo, dove una cinquantina di persone tra ospiti, operatori e volontari, risulta contagiata. L’allarme è grande non solo per il numero ma anche per l’età dei positivi. Alcuni degli anziani – riporta Il Messaggero – sono ricoverati in ospedale, ma la maggior parte di essi è seguita sul posto. Il caso segue di pochi giorni un analogo focolaio nella residenza San Giuseppe, con 13 suore positive.

