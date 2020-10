Due auto e un camion sono rimasti coinvolti in un incidente, giovedì mattina intorno alle 7.30, lungo la strada Ancona-Perugia, in località Osteria del Gatto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia, l’Anas e i sanitari del 118 che hanno trasportato 3 persone lievemente ferite all’ospedale di Branca per accertamenti.

