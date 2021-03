Condividi questo articolo su

















Una donna è stata salvata dall’incendio di un appartamento in una piccola palazzina di via del Silenzio, in zona Cupa, a due passi dalla casa di Pietro Vannucci, il Perugino. Sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco, anche i carabinieri. A prendere fuoco, per cause ancora in via di accertamento, l’abitazione al secondo piano. La donna salvata sta bene.