di Giovanni Cardarello

Non c’è davvero pace in questa prima parte della stagione 2025/2026 per il Perugia di mister Vincenzo Cangelosi. Una prima parte di stagione nella quale il Grifo non solo non ha ancora vinto una partita, pari con vittoria ai rigori in Coppa Italia, tre pari e una sconfitta in campionato, ma soprattutto ha segnato davvero pochissimo.

Come riferisce il quotidiano ‘Il Messaggero Umbria‘ in un articolo a firma di Corrado Losito, il Perugia sta vivendo la stagione peggiore dal ritorno in serie C con soli 3 gol realizzati in campionato contro i 7 del 2024/2025 e i 5 del 2023/2024. Un ruolino di marcia pessimo che, non a caso, produce un malinconico 17° posto in classifica in coabitazione con il neopromosso Livorno e a -1 dalla retrocessione diretta. Un verso di marcia da invertire subito perché, se da un lato siamo solo alla quarta giornata, dall’altro lato i segnali sono chiarissimi.

Ma non solo. Il Perugia venerdì 19 inizia un vero e proprio tour de force che lo porterà ad affrontare in sequenza l’ambizioso Ravenna di Okaka, la muscolosa Sambenedettese il 23 al ‘Curi’ e la scorbutica Pianese, sempre al ‘Curi’, sabato 27 settembre. Tre match delicati che peraltro Cangelosi dovrà affrontare senza il giocatore che, fino ad oggi, era apparso il più continuo e il più in palla.

Parliamo di Giacomo Manzari, 215 minuti giocati, due match da titolare, uno da subentrato e un assist, prezioso quello per il gol di Riccardi a Gubbio. Riccardi peraltro anch’egli fermo per almeno due mesi a causa del trauma cranico rimediato al ‘Barbetti’. Manzari ha riportato una lesione all’adduttore della coscia destra la cui entità è da valutare con gli esami strumentali. Se fosse di primo grado l’assenza sarebbe di 15-20 giorni, se la lesione fosse peggiore si va da uno a tre mesi di assenza.

Un’assenza certa e definitiva invece sembra essere quella di Noah Lewis, lo sfortunato difensore classe 2000 sul cui recupero si contava molto. Lewis nel corso della stagione 2024/2025 ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio, un infortunio che di fatto lo ha tolto dal giro per tutta la stagione. Si sperava nel suo recupero per irrobustire il reparto ma, come scrive Francesca Mencacci su ‘La Nazione Umbria‘, «Lewis ha lasciato Perugia e sarebbe rientrato in Olanda. Nei prossimi giorni se ne saprà di più sulle reali condizioni del calciatore». La sensazione è che il rapporto tra l’ex Feyenoord e la società di Faroni e Borras sia finito qui.