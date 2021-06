Perugia, cornicione crolla sulla strada: ‘benedetto’ coprifuoco

Per fortuna non c’era nessuno, a mezzanotte, in via Calderini, centro storico di Perugia, quando è crollato un pezzo di cornicione da un palazzo storico. Altrimenti staremmo parlando di una tragedia. Il tanto vituperato coprifuoco, potrebbe aver salvato una vita; in attesa che ci si decida a mettere in sicurezza tutti gli immobili a rischio sotto questo punto di vista.

Intervento dei vigili del fuoco

La segnalazione – arrivata da Lorenzo Brunetti (autore delle foto) – parla di un crollo poco dopo mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a chiudere una ad una le persiane in legno dello storico edificio, verificare la tenuta dell’intonaco e controllare il fissaggio delle tegole del tetto. La strada, ovviamente, è stata transennata e messa in sicurezza. Sul posto anche la polizia locale che ha provveduto a chiudere il traffico della strada per circa un’ora, tempo necessario per l’intera operazione.