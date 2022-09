Perugia e l’unità d’Italia: celebrazioni in ricordo del 14 settembre

di Simona Panzolini

La ricorrenza del 14 settembre 1860 entra ufficialmente tra le celebrazioni istituzionali organizzate dal Comune di Perugia per ricordare il giorno in cui granatieri e bersaglieri liberarono Perugia dalle truppe pontificie facendo irruzione da Borgo Sant’Antonio. Dopo le tragiche vicende del 20 giugno 1859, infatti, la città attese per oltre un anno prima di essere liberata e annessa al Regno d’Italia. Nel fatto d’arme caddero 11 militari piemontesi ricordati in una lapide posta al cimitero monumentale della città.

L’istituzionalizzazione della giornata arriva dopo quasi dieci anni di lavoro portato avanti dal Comune insieme alle associazioni promotrici: l’Associazione di Borgo Sant’Antonio Porta Pesa, in collaborazione anche con il Comando regionale dell’Esercito italiano, l’Associazione Nazionale Bersaglieri e l’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, che insieme si sono impegnati a valorizzare la ricorrenza con la promozione di eventi commemorativi affinché quei fatti storici siano di stimolo dal punto di vista culturale e sociale e per contribuire alla valorizzazione turistica del centro storico di Perugia.

In ricordo della liberazione di Perugia dal dominio pontifico pochi anni dopo nel 1871 fu denominata Via XIV Settembre a Perugia che ancora ne conserva il nome. Le celebrazioni della prossima settimana si articolano in due giornate: 14 e 18 settembre. Di seguito il programma.

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE

Celebrazioni ufficiali:

Ore 9,00

Cimitero monumentale di Perugia – Cerimonia al Monumento che ricorda i caduti del XIV Settembre 1860.

Ore 10,00

Porta Sant’Antonio – Deposizione di una corona presso Porta Sant’Antonio, dalla quale entrarono i Bersaglieri nel 1860, alla presenza delle autorità civili e militari.

Ore 10,40

Porta Santa Margherita – Deposizione di una corona a ricordo dei Granatieri di Sardegna che combatterono a Porta Santa Margherita, alla presenza delle autorità civili e militari.

Ore 11,30

Via XX Settembre – Parco della Verbanella – Omaggio al Monumento ai Bersaglieri.

DOMENICA 18 SETTEMBRE

I Bersaglieri al Borgo:

Ore 10,30

Porta Sant’Antonio – Cerimonia presso Porta Sant’Antonio dalla quale entrarono i Bersaglieri nel 1860.

Ore 11,00

Chiesa di Sant’Antonio Abate – Santa Messa per la Pace.

Ore 11,45

Corso bersaglieri – Sfilata ed esibizione della Fanfara Umbria dei Bersaglieri a Borgo Sant’Antonio e Porta Pesa.

Ore 12,30

Via del Cane – Pasta tricolore al Borgo offerta dalla APS Borgo Sant’Antonio Porta Pesa.

I Bersaglieri e i Granatieri incontrano la città:

Ore 15,45

Ritrovo della Fanfara dei Bersaglieri presso Porta Sant’Antonio per la sfilata sino al centro città.

Ritrovo della Brigata dei Granatieri di Sardegna in Corso Cavour alta.

Ore 16,00

Saluto della Fanfara dei Bersaglieri al Borgo e partenza percorrendo Corso Bersaglieri, via Pinturicchio, Arco Etrusco, via Rocchi sino a piazza IV Novembre.

Ore 16,00

Saluto della Musica dei Granatieri a Borgo XX Giugno e partenza percorrendo Corso Cavour alta, via Marzia, via Baglioni (con sosta davanti alla lapide in memoria del Tenente Leopoldo Pellas) sino a piazza IV Novembre.

Ore 16,30

Piazza IV Novembre – Saluto delle Autorità.

Ore 17,00

Sfilata dei Bersaglieri e dei Granatieri in Corso Vannucci sino a piazza della Repubblica dove è prevista l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri e della Musica dei Granatieri.

Ore 18,30

Corso Bersaglieri, chiesa di Sant’Antonio Abate – “XIV Settembre 1860 – Liberazione di Perugia”. Concerto-Spettacolo sul Risorgimento. Paola Stafficci soprano, Alessandro Zucchetti tenore, Manuel Massidda baritono, Paolo Braconi voce recitante, Stefano Ragni pianista accompagnatore. Arie, Duetti del melodramma italiano del’800. Testimonianze poetiche e letterarie su personaggi e fatti del Risorgimento.