Perugia, Ferdinandi ospite di ‘Nero su Bianco’

‘Vittoria Ferdinandi alla conquista di Perugia’: questo il titolo della trasmissione ‘Nero Su Bianco’, condotta da Laurent De Bai e in onda martedì 26 marzo alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 digitale terrestre, streaming www.umbriapiu.it). Le elezioni amministrative in programma a giugno potrebbero cambiare o riconfermare l’assetto politico della regione. Quest’anno i Comuni al voto sono 39 in provincia di Perugia e 21 in quella di Terni; in pratica, due Comuni umbri su tre rinnoveranno i loro vertici. La partita più grande, ovviamente, si giocherà nel capoluogo di regione mentre nel Ternano il Comune più grande è Orvieto. In studio Laurent De Bai avrà come ospite la candidata della coalizione di centrosinistra a Perugia, Vittoria Ferdinandi. Insieme a lei ci saranno i giornalisti Claudio Sebastiani (responsabile Ansa Umbria), Nicola Uras (Corriere dell’Umbria) e Daniele Bovi (vicedirettore Umbria24).

