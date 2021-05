Perugia, giovanissimi violenti si filmano sui social

La violenza sbarca sui social, senza alcuna vergogna. Non hanno avuto remore i protagonisti di un episodio di danneggiamento, avvenuto nella tarda serata di domenica nel centro storico di Perugia, a pubblicare le loro ‘gesta’ attraverso una storia di Instagram. Dal filmato – ora al vaglio delle forze dell’ordine – si vede un ragazzo, in via Baglioni, afferrare un secchiello dei rifiuti e infrangerlo contro il vetro di un’utilitaria, una Lancia Y. ‘Fammi il video’ dice all’amico che riprende con il cellulare, che a sua volta lo invita a spaccare ‘questa auto di merda’. Non sarebbe l’unico episodio del genere avvenuto nelle stesse ore e su cui si stanno svolgendo accertamenti.

