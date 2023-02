Perugia, i Verdena in concerto il 1° luglio

Un ritorno a Perugia in vista. Si tratta dei Verdena che, in occasione dell’Umbria che spacca 2023, saranno protagonisti sabato 1° luglio nel main stage dei Giardini del Frontone: per la banda bergamasca è un ritorno al festival dopo l’esibizione del 2015. I biglietti sono già disponibili sul sito del festival www.umbriachespacca.it.

Tappa umbra

Dopo il tour invernale nei club e il tour europeo in arrivo a primavera, in estate la musica dei Verdena farà quindi tappa anche a Perugia. L’occasione del loro ritorno al live è l’uscita nel settembre 2022 di ‘Volevo Magia’, nuovo disco su etichetta Capitol Records Italy/Universal Music che ha subito conquistato il cuore del pubblico che attendeva da tempo il ritorno dei Verdena. Un album vincitore del Premio come miglior disco dell’anno nei referendum di testate specializzate come Rolling Stone e Rockol.it. Al nuovo disco ha fatto seguito un tour, prodotto da Dna concerti, che ha registrato sold-out per quasi tutte le date e che ha portato i Verdena nei più importanti club italiani. E dopo aver annunciato un ultimo grande appuntamento a chiusura delle date del tour indoor, venerdì 31 marzo 2023 al Palazzo dello Sport di Roma, e un tour europeo che vedrà la band in tour all’estero nel mese di aprile, i Verdena si preparano quindi ad un’estate ricca di live sui palchi dei maggiori festival italiani. Il festival è ideato, sviluppato e promosso dalla Roghers staff associazione di promozione sociale.