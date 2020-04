Cittadino dona 50 mascherine a polizia

Una bella sorpresa per gli agenti della polizia di Stato di Perugia. In questura sono arrivate 50 mascherine lavabili e riutilizzabili: la donazione è di un cittadino che, in questo modo, ha voluto mostrare la propria vicinanza alle forze dell’ordine in un periodo complicato come quello della pandemia covid-19. Si chiama Roberto Carlotti, professionista e impegnato nel sociale attraverso opere di volontariato con l’Associazione Libertas Margot (attività di formazione e prevenzione dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, violenza di genere e protezione personale).

L’apprezzamento

Il questore Antonio Sbordone lo ha voluto conoscere e, dopo l’incontro, gli ha donato lo stemma araldico della polizia di Stato in segno di riconoscenza. Le mascherine anti contagio sono state distribuite al personale delle volanti, agli agenti delle pattuglie in borghese ed agli operatori delle pattuglie ‘anti covid-19’, impegnati oltre ad effettuare servizio di controllo delle disposizioni della presidenza del Consiglio dei Ministri anche ad elargire azioni di aiuto a persone anziane o comunque bisognose.