Perugia, il lungo viaggio verso i playoff

Il momento è quello decisivo. E la società non lascia nulla al caso. Il calendario ha messo in fila due trasferte consecutive ai lati opposti dell’Italia – domenica a Crotone, mercoledì a Cittadella – per un totale di oltre duemila chilometri da percorrere in cinque giorni; così è stata varata la maxi trasferta.

Il lungo viaggio

Dopo la rifinitura e la conferenza stampa, la squadra venerdì è partita per la Calabria, con un giorno di anticipo rispetto al solito. Si resterà in Calabria ad allenarsi fino a martedì prossimo, poi il volo verso il Veneto, dove mercoledì, alle 19, è in programma la partita contro il Cittadella. Giovedì il rientro a Perugia, visto che poi, domenica, si gioca di nuovo (contro il Pisa).

Tutti in gruppo

Soddisfatti i tifosi, che in passato avevano sottolineato come le trasferte fossero state organizzate al risparmio. Segno che il Perugia ha fatto un passo in avanti e che probabilmente Santopadre crede nei playoff più di quanto faccia intendere. La scelta è piaciuta anche ad Alvini, che ha ringraziato la società e ha annunciato che partiranno tutti i componenti della rosa, anche i claudicanti Curado, Rosi, Murgia e Ferrarini, che difficilmente saranno utilizzabili allo Scida.

Alvini: «Sette finali»

«A Crotone la prima di sette finali – ha detto il tecnico in conferenza stampa, utilizzando una scelta retorica abusata ma efficace – nella sosta abbiamo recuperato energie e ci siamo preparati per uno sprint finale che può essere significativo». Nessuna concessione ai pensieri sul futuro: «Con la società parliamo tutti i giorni e spesso andiamo a pranzo o cena insieme. Le idee sono chiare e c’è piena sintonia. Adesso vogliamo concentrarci sul campo e provare a fare uno scherzetto a qualcuna delle grandi»

L’elenco dei convocati

Portieri

Fulignati, Chichizola, Zaccagno.

Difensori

Rosi, Angella, Dell’Orco, Curado, Zanandrea, Sgarbi.

Centrocampisti

Gyabuaa, Segre, Burrai, Beghetto, Murgia, Ghion, D’Urso, Falzerano, Santoro, Kouan, Ferrarini, Lisi.

Attaccanti

Carretta, De Luca, Matos, Olivieri.

L’arbitro

Sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara a dirigere Crotone-Perugia, gara valida per la 32^ giornata di Serie B, in programma domenica 3 aprile alle ore 15.30 allo Scida. A coadiuvarlo gli assistenti Stefano Liberti di Pisa e Gabriele Nuzzi di Valdarno. Quarto ufficiale sarà Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Al Var Giovanni Ayroldi di Molfetta, AVAR Emanuele Prenna di Molfetta.

Ecco il calendario del Perugia fino alla fine della stagione

Domenica 3 aprile 2022

ore 15.30 CROTONE–PERUGIA

Mercoledì 6 aprile 2022

ore 19.00 CITTADELLA–PERUGIA

Domenica 10 aprile 2022

ore 18.00 PERUGIA–PISA

Lunedì 18 aprile 2022

ore 15.00 L.R. VICENZA–PERUGIA

Lunedì 25 aprile 2022

ore 20.30 PERUGIA–PARMA