Lavoro nel tardo pomeriggio di giovedì per i vigili del fuoco di Perugia. Due squadre della sede centrale si sono attivate in via Bonfigli per lo spegnimento – poi la messa in sicurezza – di un’auto elettrica/benzina andata in fiamme: fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.

