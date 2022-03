‘Perugia in Love’, la tre giorni dedicata all’amore

di Simona Panzolini

Dall’8 al 10 aprile il centro storico di Perugia si trasforma in un salotto dedicato al wedding: mostre fotografiche, shooting, photo contest e inedite visite guidate che raccontano storie di donne e di amori condite di intrighi, passioni e tante curiosità. L’associazione culturale Luoghi Invisibili presenta ‘Perugia in love’, un weekend dedicato all’amore a tutto tondo. Ogni giorno shooting fotografici di coppia gratuiti effettuati da un fotografo professionista in alcuni punti panoramici e romantici del centro storico.

Il centro espositivo ‘Galeazzo Alessi’ in via Mazzini si trasformerà in un vero salotto degli sposi, un evento interamente dedicato al total look del matrimonio che propone proprio il cuore di Perugia come destinazione ideale di chi progetta il grande giorno. A scandire la tre giorni di #PerugiaInLove ci saranno numerose visite guidate tematiche nelle location più suggestive dell’acropoli perugina, per scoprire l’evoluzione dellabito e del banchetto nuziale e le avvincenti storie di grandi donne che hanno segnato la storia culturale ed economica della città. Storie di amori, intrighi, passioni e curiosità, passando dal Borgo Bello con la Casa Massonica a palazzo Gallenga Stuart, dalle Logge di Braccio in piazza IV Novembre a Palazzo Bianchi in piazza Morlacchi.

Per tutte le iniziative sono necessari la prenotazione telefonica al 324.8051936 (negli orari 9.30-12.30 e 15.30-18.30). Il programma completo della manifestazione è consultabile nelle pagine social di Perugia in Love: Facebook (@perugiainlove) ed Instagram (Perugia in Love).