Perugia, la fake news arriva su whatsapp

Non è la prima volta. Temiamo che purtroppo non sarà l’ultima. Nelle ultime ore si era diffusa una fake news, tramite un messaggio whatsapp poi diventato screenshot, nel quale si leggeva che un vigile urbano sarebbe stato contagiato da coronavirus.

Il messaggio (falso) su whatsapp

Concepito, come tanti altri finora, come se fosse stato scritto da un medico, lascia intendere che un vigile urbano di Perugia sarebbe stato contagiato e che le autorità sanitarie starebbero cercando i suoi contatti recenti: «Da quello che so ha prestato servizio, negli ultimi giorni, in zona Corso Garibaldi». Infine l’avvertimento: «Se per caso siete stati fermati o avete avuto contatti fate subito il test che a breve vi invierò». Non si capisce poi di che test si tratti. Non è escluso sia un virus.