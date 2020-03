Perugia, l’esercito per controllare le strade

Sulla base di quanto comunicato dal ministero dell’interno, prefettura e questura hanno dato il via libera ad una ulteriore stretta sull’emergenza coronavirus; stretta che riguarda non le norme ma, stavolta, i controlli, che saranno affidati all’esercito.

Da ‘strade sicure’ a ‘strade vuote’

Sono i militari dell’operazione ‘Strade sicure’ che fino a qualche settimana fa erano destinati al controllo del traffico e della sicurezza degli uffici giudiziari, che ora – in virtù della chiusura – vengono dirottati verso altre finalità. Si affiancheranno a polizia municipale, carabinieri e polizia, che in questi giorni di emergenza controllano a campione le auto che passano e le attività commerciali aperte.

Idea droni

Al momento è solo un’idea, ma potrebbe essere resa operativa nei prossimi giorni. In comune sono già arrivate delle proposte da società specializzate mentre l’Enac ha dato il suo via libera. «Stiamo valutando – ha detto al Messaggero il sindaco Romizi – al momento non si ravvisa ancora la necessità siamo pronti» sottolineando come l’offerta sia arrivata anche da altri operatori. Pronti all’uso, invece,