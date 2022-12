Perugia, lite medico – paziente per il Covid: arriva la polizia

Una lite tra paziente e medico per via del Covid. Per questo motivo la polizia di Stato è intervenuta a Ponte San Giovanni per riportare la calma in seguito al confronto sviluppatosi all’interno di uno studio.

Il diverbio

In sostanza il cittadino ha chiesto l’aiuto della polizia di Stato perché il medico lo aveva invitato ad andare in farmacia per un controllo. Da lì la lite. Motivo? Il dottore ha precisato che lo studio non era predisposto a ricevere pazienti affetti da Covid o comunque sospetti tali. E dunque, nel rispetto delle normative, gli aveva consigliato di effettuare un tampone preventivo. «Ha inoltre riferito – spiega la questura – agli operatori di essersi offerto di visitare comunque il paziente, ricevendo però un rifiuto». Incomprensione chiarita e tutto finito.