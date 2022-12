Perugia, lo fermano per un controllo e saltano fuori due coltelli: denunciato

Lo hanno fermato per un controllo sorprendendolo con due coltelli da cucina. Per questo motivo un 36enne è stato denunciato dalla polizia di Stato di Perugia nell’ambito di un servizio a Ponte San Giovanni.

Il sospetto

Gli operatori si sono insospettiti quando hanno notato un’auto che, alla vista della pattuglia, ha iniziato a procedere con fare incerto. Si sono inoltre accorti che il conducente, in modo furtivo, ha effettuato dei movimenti sospetti come a voler nascondere qualcosa: il 36enne è apparso subito nervoso, dopodiché la scoperta dei coltelli. L’uomo non è riuscito a dare una spiegazione per il possesso. La denuncia c’è per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.